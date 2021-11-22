Денисова написала обращение в Шмыгалю из-за обязательной вакцинации

Омбудсмен Людмила Денисова обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением рассмотреть возможность дистанционной работы для тех работников и госслужащих, которые попали в список к обязательной вакцинации, но при этом отказываются делать прививку по личным соображениям.

– Никто не может оказывать политическое, социальное или иное давление, а также дискриминацию, в случае отказа от вакцинации, отмечается в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), – напомнила Денисова.

Она уточнила, что в адрес уполномоченного по правам человека поступило более 1 200 обращений, в которых поднимаются вопросы об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.

– Реализация положений Постановления №1236 с изменениями и Приказа №2153 в рамках действующего законодательства на практике может привести к нарушению права на добровольность вакцинации против COVID-19 и права на труд указанных работников, – утверждает омбудсмен.

Людмила Денисова подчеркнула, что для правовой оценки процедуры отстранения от работы были направлены запросы в Минэкономики и Госслужбу по вопросам труда.

При этом она призвала украинцев обезопасить себя и своих родных от тяжелых осложнений от COVID-19 и отнестись к проведению вакцинации против коронавируса ответственно.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова