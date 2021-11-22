Утром 22 ноября в киевском аэропорту приземлились еще три семьи, возвращенные из лагерей для беженцев в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Они находились в лагере закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии.

В пресс-службе ведомства отметили, что это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны.

— Гуманитарную миссию совместно готовили офис президента, МИД и Минобороны Украины. Сложный переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев, и благодаря их усилиям граждан Украины удалось вернуть на родину, говорится в сообщении.

Сейчас в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря Родж.

19 октября из лагеря беженцев в Сирии вернули украинку и ее четырех детей, которые почти три года пробыли в закрытом лагере Родж в Сирии. Сама женщина происходит из Крыма.