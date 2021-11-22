Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

В Украину из лагерей в Сирии вернули еще трех женщин и 11 детей

Мария Степанюк редактор ленты
Українські сімї повернули з Сирії

Утром 22 ноября в киевском аэропорту приземлились еще три семьи, возвращенные из лагерей для беженцев в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Они находились в лагере закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии.

В пресс-службе ведомства отметили, что это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны.

— Гуманитарную миссию совместно готовили офис президента, МИД и Минобороны Украины. Сложный переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев, и благодаря их усилиям граждан Украины удалось вернуть на родину, говорится в сообщении.

Сейчас в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря Родж.

19 октября из лагеря беженцев в Сирии вернули украинку и ее четырех детей, которые почти три года пробыли в закрытом лагере Родж в Сирии. Сама женщина происходит из Крыма.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка