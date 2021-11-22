В начале новой недели в Украине местами выпадет небольшой снег с дождем. Погода в стране будет ветреной и холодной, передает Укргидрометцентр.

В некоторые области могут нагрянуть небольшие дожди, а ночью выпадет мокрый снег. Однако безоблачные дни тоже не за горами — в среду выглянет солнышко, которое продержится до пятницы.

В понедельник, 22 ноября, ожидается дождливая погода. Осадки придут в западные, восточные и частично южные области, и прекратятся ближе к вечеру.

Температура воздуха будет держаться преимущественно на уровне от +6 до +9 градусов по Цельсию. В Киеве в этот день ожидается солнечная погода без существенных осадков, однако будет дуть ветер со скоростью 5-10 м/с.

Во вторник, 23 ноября, ливни охватят почти всю территорию Украины, минуя лишь частично западные и северные области. Местами будут дожди со снегом, а дневная температура опустится до -1.

В Киеве столбики термометров будут достигать максимум до +2, усилится ветер до 12 м/с, а ночью выпадет снег.

В среду, 24 ноября, днем ​​осадки прекратятся и выглянет солнышко. Температура воздуха преимущественно достигнет +3 градусов.

Холодная погода продержится весь день, к тому же ожидается сильный ветер, поэтому синоптики призывают украинцев одеваться тепло в этот день.

В четверг, 25 ноября, украинцы ощутят незначительное потепление. Столбики термометра в Украине поднимутся до +7 градусов.

Местами усилится ветер, однако преимущественно обойдется без осадков. В Киеве в этот день ожидается дождь.

В пятницу, 26 ноября, жители западных областей Украины немного расстроятся, потому что в этих местностях днем ​​нагрянут ливни, которые прекратятся ближе к вечеру.

Температура воздуха будет держаться преимущественно на уровне от +3 до +5, иногда столбики термометра могут достичь до +7. Неделя в Киеве завершится солнечной погодой без осадков.