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Факты / Украина / Общество

В Киеве и Львове возобновилось очное обучение в школах и вузах

Юля Захарченко редактор ленты
В Киеве и Львове возобновилось очное обучение в школах и вузах

Сегодня, 22 ноября, ученики школ во Львове вернулись за парты, а в Киеве все получатели образования — в очному формату обучения. Об этом сообщили Львовский городской совет и КГГА.

По данным учреждений, школьники и студенты могут в дальнейшем учиться в привычном формате, однако с соблюдением карантинных ограничений. Если ситуация с коронавирусом ухудшится, городские советы рассмотрят решение о возвращении дистанционного обучения.

Несмотря на это, Киев и Львов остаются в красной карантинной зоне. В городах действуют противоэпидемические ограничения, помогающие сдержать распространение заболеваемости Covid-19.

В частности, украинцы могут находиться в торговых центрах и заведениях общественного питания только с сертификатом вакцинации против коронавируса, ПЦР или Covid-тестом на антиген.

Местные власти будут принимать решение об ослаблении ограничений в Киеве и Львове с учетом динамики снижения уровня госпитализации Covid-пациентов и загруженности коек с кислородом.

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Источник: КГГА, Андрей Садовой

Фото: Pexels

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