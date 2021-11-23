На Академгородке в Киеве две машины спровоцировали масштабную пробку

Вечером, 23 ноября, в Киеве, на Академгородке произошла авария, из-за которой был перекрыт выезд из украинской столицы.
Из города невозможно было выехать в Ирпень и Бучу.
Возле станции метро образовалась огромная пробка.
Полиция отрегулировала движение, пока люди толпами собирались на остановках, чтобы попытаться сесть в маршрутки.
Грузовик и легковой автомобиль нарушили интервал, из-за чего позади них образовалась пробка. Оба транспортных средства перегродили движение.
Информация о пострадавших не поступала. Движение постепенно было восстановлено.