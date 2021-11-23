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Факты / Украина / Общество

На Академгородке в Киеве две машины спровоцировали масштабную пробку

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
затори, автомобілі, пробки

Вечером, 23 ноября, в Киеве, на Академгородке произошла авария, из-за которой был перекрыт выезд из украинской столицы.

Из города невозможно было выехать в Ирпень и Бучу.

Возле станции метро образовалась огромная пробка.

Полиция отрегулировала движение, пока люди толпами собирались на остановках, чтобы попытаться сесть в маршрутки.

Грузовик и легковой автомобиль нарушили интервал, из-за чего позади них образовалась пробка. Оба транспортных средства перегродили движение.

Информация о пострадавших не поступала. Движение постепенно было восстановлено.

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Фото: Depositphotos

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