На Академгородке в Киеве две машины спровоцировали масштабную пробку

Вечером, 23 ноября, в Киеве, на Академгородке произошла авария, из-за которой был перекрыт выезд из украинской столицы.

Из города невозможно было выехать в Ирпень и Бучу.

Возле станции метро образовалась огромная пробка.

Полиция отрегулировала движение, пока люди толпами собирались на остановках, чтобы попытаться сесть в маршрутки.

Грузовик и легковой автомобиль нарушили интервал, из-за чего позади них образовалась пробка. Оба транспортных средства перегродили движение.

Информация о пострадавших не поступала. Движение постепенно было восстановлено.