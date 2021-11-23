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Факты / Украина / Общество

Гололедица на дорогах Киева ожидается и 24 ноября

Анастасия Гевко редактор ленты
Гололедица на дорогах Киева ожидается и 24 ноября

Гололедица на дорогах Киева ожидается не только до конца текущих суток, но и завтра, 24 ноября. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщили в КМДА.

Киевлян призвали быть осторожными при передвижениям по городу – как на автомобилях, так и пешком. 

В связи с непогодой на улицы города вышли работники Киевавтодора. По данным КМДА, на дорогах находится 173 единицы техники. 

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Киеве выпал первый снег.

В связи с непогодой водителей призвали быть осторожными на дорогах. Также им напомнили о необходимости заменить шины на автомобилях на зимние. 

Фото: Факти ICTV

Источник: КГГА

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