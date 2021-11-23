В Харькове умер бывший узник четырех концлагерей Игорь Малицкий

В Харькове в возрасте 96 лет скончался Игорь Малицкий – узник четырех концлагерей, профессор Украинской инженерно-педагогической академии и глава организации бывших политзаключенных фашистских концлагерей.

О его смерти сообщили в Facebook родственники.

— Сегодня ушел из жизни наш любимый дедушка, легендарный патриот и лучший украинец – Малицкий Игорь Федорович. Будем скучать по тебе, – говорится в сообщении.

Информацию о прощании с Малицким сообщат позже.

Биография Игоря Малицкого

Игорь Малицкий родился 12 февраля 1925 года в Харькове. Его отец был репрессирован в 1938 году и реабилитирован лишь в 1980-м.

Во время оккупации Харькова в 1943 году он был отправлен в Германию, откуда бежал на территорию бывшей Чехословакии. Там его арестовали и отправили в тюрьму Кладно.

В разные годы он был узником четырех концлагерей – Терезин, Аушвиц, Маутгаузен и его филиала Линц 3. Имел №188005.

После демобилизации из красной армии окончил Харьковский горный институт и стал ученым в области машиностроения. Малицкий был старшим преподавателем Украинской инженерно-педагогической академии.

Несмотря на возраст, Игорь Малицкий оставался активным, встречался с молодежью, высказывал свое мнение о событиях в Украине на Facebook и осуждал российскую агрессию. В 2017 году поддержал инициативу движения UAnimals и призвал пятого президента Украины Петра Порошенко запретить эксплуатацию животных в цирках и дельфинариях.

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Фото: UAnimals, Milena Kovalska