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Факты / Украина / Общество

В Киеве выпал первый снег

Татьяна Забожко редактор ленты
В Киеве выпал первый снег

Вечером 23 ноября в Киеве, как и прогнозировали синоптики, выпал первый снег.

Видео и фотографиями снега делятся жители многих районов столицы.

Все еще ожидают его, в частности, жители Позняков и Русановки.

Стоит отметить, что небольшой снег фиксировали еще днем, но он был едва заметным.

Синоптики поспешили сообщить, что основная зона осадков предполагается во второй половине дня.

В Укргидрометцентре сразу призвали водителей быть осторожными, ведь на дорогах может образоваться гололед.

В Киеве выпал первый снег / 5 фотографий

Киевляне и гости столицы уже начали жаловаться на пробки.

Традиционно затруднено движение в центре города. Относительно разгруженным является бульвар Леси Украинки и мост Патона.

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