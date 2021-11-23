Вечером 23 ноября в Киеве, как и прогнозировали синоптики, выпал первый снег.
Видео и фотографиями снега делятся жители многих районов столицы.
Все еще ожидают его, в частности, жители Позняков и Русановки.
Стоит отметить, что небольшой снег фиксировали еще днем, но он был едва заметным.
Синоптики поспешили сообщить, что основная зона осадков предполагается во второй половине дня.
В Укргидрометцентре сразу призвали водителей быть осторожными, ведь на дорогах может образоваться гололед.
В Киеве выпал первый снег / 5 фотографий
Киевляне и гости столицы уже начали жаловаться на пробки.
Традиционно затруднено движение в центре города. Относительно разгруженным является бульвар Леси Украинки и мост Патона.