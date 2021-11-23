Из-за искусственных преград со стороны Польши страдают международные компании, работающие в Украине – Мининфраструктуры

Украинские перевозчики из года в год сталкиваются с искусственным торговым барьером, который создается из-за дефицита разрешений на международные перевозки.

Из-за таких ограничений страдают и международные компании, работающие в Украине. Представители МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИ УКРАИНА, BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL обратились в Министерство инфраструктуры с просьбой разрешить кризис в сфере международных перевозок.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

Он напомнил, что пять лет назад вступило в силу соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

— За это время товарооборот со странами ЕС автомобильным транспортом увеличился более чем на 42%, и сегодня ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером — 40,8% от общего объема внешней торговли, — рассказывает Найем.

Однако такая экспансия вызывала немалое сопротивление. Например, в 2021 году Польша, через которую Украина транзитирует товары в 12 стран Европы, предоставила Украине лишь 160 тыс. разрешений на международные перевозки.

Для сравнения, в 2016 году у Украины было на 40 тыс. разрешений больше.

— Команда МИУ неоднократно озвучивала этот вопрос как публично, так и в ходе двусторонних встреч с представителями стран-соседей. Но теперь пришло время выйти на другой уровень дискуссии, выносить этот вопрос на площадку Еврокомиссии и добиваться более системного решения, — заявил заместитель министра инфраструктуры.

На встрече с генеральным директором по мобильности и транспорту Еврокомиссии Генриком Хололеем команда МИУ подняла вопрос полной либерализации транзитных грузовых автоперевозок со странами ЕС.

По словам Мустафы Найема, это может стать новой большой целью в отношениях с Евросоюзом в ближайшие годы.

— Это вполне логичный шаг, и это наше право — защищать свои экономические интересы Украины, в том числе, в рамках соглашения об ассоциации, — резюмировал Найем.

Напомним, для усиления транзитного потенциала страны в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка за 2021-2022 годы планируют восстановить более 600 км приграничных дорог.