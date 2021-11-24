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Факты / Украина / Общество

Кабинет министров изменил порядок проведения ВНО в условиях карантина

Юля Захарченко редактор ленты
ЗНО

Кабинет министров Украины внес изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Министерства образования и науки Украины. По данным учреждения, изменения приняли сегодня, 24 ноября.

Согласно объяснению МОН, нововведения в документе позволят проводить тестирование в новых реалиях, в частности, во время усиления карантинных ограничений.

Документ будет определять механизм привлечения представителей учебных заведений для проведения ВНО и других экзаменов с использованием организационно-технологических процессов.

Изменения в порядке проведения ВНО определяют основные направления подготовки и написания экзамена, чтобы обеспечить возможность равного доступа права на образование и контроля соответствия результатов обучения государственным требованиям.

Внешнее независимое оценивание проводит МОН и Украинский центр оценивания качества образования, региональные центры, областные органы и вузы.

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Фото: Dreamstime

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