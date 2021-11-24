Кабинет министров Украины внес изменения в общий порядок проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Министерства образования и науки Украины. По данным учреждения, изменения приняли сегодня, 24 ноября.

Согласно объяснению МОН, нововведения в документе позволят проводить тестирование в новых реалиях, в частности, во время усиления карантинных ограничений.

Документ будет определять механизм привлечения представителей учебных заведений для проведения ВНО и других экзаменов с использованием организационно-технологических процессов.

Изменения в порядке проведения ВНО определяют основные направления подготовки и написания экзамена, чтобы обеспечить возможность равного доступа права на образование и контроля соответствия результатов обучения государственным требованиям.

Внешнее независимое оценивание проводит МОН и Украинский центр оценивания качества образования, региональные центры, областные органы и вузы.