24 ноября в Черкассах состоялась двойная церемония бракосочетания – одновременно женились на своих избранницах отец и сын.

Родители младшего жениха – Сергей Анатольевич и Марианна Ивановна – повторно поженились в 25-ю годовщину бракосочетания.

В юбилей родителей решил вступить в брак со своей возлюбленной Татьяной и их сын Сергей.

Подавать заявления о регистрации брака пары пришли в черкасский отдел ГРАГС также вместе.

– Больше внимания во время церемонии было прикованно к паре детей, но все праздничные ритуалы – и обмен кольцами, и провозглашение клятв – происходили по очереди, – отметили в ГРАГСе.

Один праздник на четверых: в Черкассах одновременно поженились отец и сын / 4 фотографии

Всего в течение 2021 года в Черкассах зарегистрировали уже 2 300 браков.

23 ноября во время сольного концерта певицы Алины Гросу во дворце Украина обручилась пара влюбленных.

Исполнительница решила помочь парню по имени Никита сделать предложение руки и сердца.

В конце концов возлюбленная Никиты согласилась выйти за него замуж. Первой пару с особым событием поздравила Алина Гросу.

Певица в шутку поблагодарила девушку, что та приняла предложение, иначе тогда бы концерт был бы очень грустным.

Источник: Про все

Фото: Про все