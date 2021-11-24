На границе Украины с Беларусью из-за миграционного кризиса проходит спецоперация Полесье. В частности, будут проведены проверки на автобусных станциях и вокзалах.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он отметил, что проверки будут производиться в населенных пунктах, расположенных у границы с Беларусью.

– Будет производиться проверка автобусных станций и вокзалов, и будем проводить предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний “братских” государств на Украину не позволим! – подчеркнул Енин.

Он уточнил, что целью стартовавшей вчера вечером спецоперации является наращивание сил для защиты государственной границы Украины от возможного потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

В частности, задействованы пограничники, Национальная полиция, Нацгвардия. Кроме того, к защите границы присоединились силы ВСУ (Вооруженных сил Украины), которые будут помогать при обострении ситуации.

Кроме того, на границу прибывает усиление – 8 500 военнослужащих ГПСУ, Нацгвардии и полицейских. Для патрулирования границы и мониторинга ситуации подразделения используют авиацию, беспилотники и другие средства наблюдения.

Сегодня у границы стартовали тактические учения, цель которых – отработать сценарии возможной эскалации миграционного кризиса.

– Численность и количество дополнительных подразделений, усиливающих украинско-белорусскую границу, под грифом секретно. Но могу точно сказать, что пограничные наряды усиленно разворачивают контрольные посты. Мы контролируем основные пути, ведущие к границе, — заверил Енин.

Как известно, на днях в Украине был создан межведомственный штаб для координации действий по защите границы. В него вошли представители украинских силовых структур.

В МВД также организовали работу координационных штабов, а на районном уровне образовали координационные группы. Все это для обмена информацией и слаженного управления спецоперацией Полесье.

В МВД Украины не исключают, что мигранты с польско-белорусской границы могут попытаться перейти на украинскую территорию. В случае агрессивных действий нарушителей границы украинские пограничники будут использовать специальные средства и оружие.

Между тем, Кабинет министров Украины принял решение выделить еще 175 млн грн на усиление охраны украинской границы в связи с миграционным кризисом.

Источник: МВД Украины, Евгений Енин