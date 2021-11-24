В Украине вырастет размер пособия по безработице — когда и на сколько

С 1 декабря в Украине вырастет размер максимального пособия по безработице, поскольку повышается прожиточный минимум.

Как объяснили в Киевском городском центре занятости, сейчас прожиточный минимум на одного человека составляет для трудоспособных граждан 2 379 грн, а с 1 декабря вырастет до 2 481 грн.

Поэтому украинцы, получающие максимальную помощь по безработице, размер которой не может превышать четыре прожиточных минимума (сейчас – 9 516 грн), с 1 декабря будут получать больше – 9 924 грн в месяц.

В то же время размер минимального пособия по безработице остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования увеличил его до 1 тыс. грн.

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа. Если он составляет до двух лет, то это 50% дохода человека, от двух до шести лет – 55%, от шести до 10 – 60%, более 10 лет – 70%.

Помощь выплачивают в зависимости от длительности безработицы: первые 90 календарных дней – 100%, за следующие 90 календарных дней – 80%; в дальнейшем – 70%.

Безработица – распространенная проблема в мире. Поэтому власти всех государств пытаются максимально решить ее и оказать поддержку потерявшим работу людям.

В Украине предусмотрены выплаты безработным и помощь в трудоустройстве. Этим занимается Государственный центр занятости. Как оформить пособие по безработице онлайн – читайте в нашем материале.