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Факты / Украина / Общество

Мороз до -5, но без снега: прогноз погоды на Новый год 2022

Валентина Летяк редактор ленты
Сніг, зима, Різдво, Новий рік

До Нового года 2022 не следует ожидать устойчивого снежного покрова, так как температура воздуха в ноябре и декабре будет преимущественно в пределах нормы, или даже выше.

Такой прогноз на новогодние праздники озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

— Температура будет относительно высокой до Нового года, с осадков ожидается дождь или мокрый снег. Снежный покров не успеет образоваться. Поэтому на новогодние праздники снега ожидать не стоит, — объяснила климатолог.

По ее словам, в ноябре средняя температура в Центре будет достигать +2 +2,5 градусов, на Юге — до +4, на Западе Украины — до +5 +6, а в северных и восточных областях — от 0,5 до +2.

В декабре Мартазинова прогнозирует небольшое снижение температуры до -2 -3 градусов.

Январь 2022, по ее прогнозам, будет холоднее декабря, но теплее, если сравнивать со средними многолетними значениями.

— В первые дни января ожидается небольшое похолодание. В то же время температурный фон во всех областях будет выше средних многолетних значений — от -3 до -5 градусов, — уточнила Мартазинова прогноз на Новый год 2022.

Снег в январе будет, но не в начале месяца, добавила она.

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Источник: УНИАН

Фото: Pixabay

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