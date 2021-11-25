Слова-маркеры и неактивный профиль: как распознать ботов в соцсетях

24 ноября в Киеве прошел митинг антивакцинаторов. Его участники вышли на протест, держа в руках плакаты с QR-кодом, который вел на сайт кремлевской партии Единая Россия.

В Совете национальной безопасности и обороны сразу заявили, что ранее Центр противодействия дезинформации уже обнаружил российскую информационную спецоперацию, направленную на максимальное уменьшение уровня вакцинации в Украине.

В то же время украинцам рекомендовали узнавать всю информацию о доступных вакцинах из официальных источников.

Глава правления общественной организации Совет информбезопасности и киберзащиты Эллина Шнурко-Табакова в комментарии Фактам ICTV рассказал, что Российская Федерация еще с 2014 года начала использовать социальные сети для расшатывания ситуации в Украине.

Поэтому она советует: для того, чтобы не попасть на ботов, нужно быть внимательным. Так, когда вы добавляете кого-то в друзья в соцсетях, нужно определиться: вы принимаете запросы от всех, кто вам их присылает, или только от людей, с которыми лично знакомы.

— Если вы добавляете в друзья только тех, кого знаете, закройте свой аккаунт от других. Если вам важно держать руку на пульсе событий и вы хотите дружить в соцсетях с разными людьми, то обратите внимание, что это должен быть профиль живого человека, а не страница, на которой пользователь дважды сменил фото. Можно даже спрашивать, почему именно этот человек добавляется к вам в друзья, — объясняет Эллина Шнурко-Табакова.

Также специалист советует проверить профиль пользователя, его активность у себя на странице, дату его создания и оценить, не скрывается ли за ним бот.

Со своей стороны руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей, чтобы не встретить ботов и троллей в сети, советуют обращать внимание на слова-маркеры.

— Все призывы, вроде Срочно, Немедленно, Шок, Сенсация – это элементы управления людьми с помощью использования психологии. Они первые признаки того, что к такой информации нужно относиться критически, — отмечает он.

Вторым признаком, на который следует обращать внимание, является источник информации, автор поста в соцсети. Если он себя никаким образом не идентифицирует, это уже повод подумать, не прячется ли за страницей бот.

В целом, чтобы не стать жертвой дезинформации, специалисты советуют критично относиться к информации и проверять надежность ее источника.

Тогда не будут возникать ситуации, как в случае с митингом антивакцинаторов, когда его участники начали оправдываться, что фото с российским QR-кодом брали просто с интернета.