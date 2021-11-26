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Дожди ожидаются во всех областях: прогноз погоды в Украине на 27 ноября

Юля Захарченко редактор ленты
Дожди ожидаются во всех областях: прогноз погоды в Украине на 27 ноября

Последние выходные осени встретят украинцев затяжными дождями. Во всех областях ливни начнутся утром в субботу, 27 ноября, и продержатся до воскресенья, 28 ноября.

По данным Укргидрометцентра, в некоторых регионах ожидается дождь со снегом, а в разных городах и деревнях усилится ветер до 7-12 м/с.

Ливни нагрянут во все города Украины. Больше всего осадков будет наблюдаться в Киеве, Львове, Кропивницком, Виннице, Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Днепре и Лубнах.

Согласно прогнозу, средняя температура в Украине будет держаться преимущественно на уровне от +6 до +11 градусов по Цельсию, однако из-за сильного ветра будет казаться холоднее.

Температура днем ​​на юге – от +11 до +15, на востоке – от +4 до +6, в центре – от +9 до +11, на севере – от +5 до +8, на западе – от +6 до + 11. Самая холодная погода – в восточных и северных регионах.

В субботу, 27 ноября, дожди не минуют столицу. В Киеве ожидаются ливни в течение всего дня, которые продлятся до воскресенья.

Столбики термометров днем ​​в городе будут достигать от +8 до +10, ночью температура опустится до +3 градусов по Цельсию.

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Фото: Pexels

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