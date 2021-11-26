В ближайшее время в Киеве и во всей Украине снова может пойти снегопад. Согласно прогнозу, украинцы смогут вживую увидеть снег на следующей неделе.

По данным Укргидрометцентра, осадки ожидаются во всех областях Украины во вторник, 30 ноября. В этот день все регионы Украины заснежит.

Столбики термометров ужебудут держаться на уровне от +1 до +4 градусов по Цельсию, однако в некоторых областях может быть более холодная погода.

Температура днем ​​на юге – от +6 до +9, на востоке – от +5 до +7, в центре – от -1 до +2, на севере – от +1 до +3, на западе – от -1 до + 1. Самая холодная погода ожидается в западных областях, в частности, на Закарпатье.

Снег в Киеве

Первый снег в Киеве выпал вечером во вторник, 23 ноября. Пользователи социальных сетей делали красивые фотографии и видео, на которых зафиксировали заснеженные улицы столицы.

Город активно готовится к зимним праздникам — в Киеве уже можно заметить украшенные елки, новогодние декорации, в частности, маленьких снеговиков или оленей на окнах жилых домов.