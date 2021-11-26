Большинство украинцев по состоянию на ноябрь 2021 года поддерживают идею провести суд над виновниками Голодомора 1932-33 годов (61%). При этом 78% опрошенных считают, что пострадавшим и их семьям обязаны выплатить компенсации.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 19-21 ноября и обнародованного в пятницу, 26 ноября.

Социологи сравнили полученную информацию со своими данными за прошлые годы.

Так, идею суда поддержали:

в 2008 году 37%;

в 2018 году 48%;

в 2021 году 61%.

За компенсацию выступили:

в 2008 году 46% украинцев;

в 2018 63%;

в 2021 году 78%.

По мнению опрошенных, выплачивать компенсации жертвам Голодомора должны:

Россия – 43% (в 2018 году таких был 31%);

Украина – 18% (в 2018 – 10%);

Организация объединенных наций – 17% (в 2018 – 12%);

тяжело ответить – 15% (в 2018 году 42%);

В то же время виновным в организации Голодомора опрошенные считают в основном Иосифа Сталина лично (44%) и центральное руководство СССР (41%).

На карательные органы СССР (такие, как НКВД и ГПУ) за геноцид возлагают вину 17% украинцев.

12% – на руководство УССР. Еще 3% ответили, что украинские крестьяне, которые отказывались добровольно отдавать урожай, являются виновниками Голодомора.

10% считают, что произошедшее обусловлено естественными причинами.

Как уточнили социологи, в опросе участвовало 1600 респондентов со всей Украины, исключая временно оккупированные Россией территории.

Опрос проводили методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Это телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки номеров.

Погрешность исследования составляет не более 2,4%.

Источник: Рейтинг