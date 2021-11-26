Большинство украинцев по состоянию на ноябрь 2021 года поддерживают идею провести суд над виновниками Голодомора 1932-33 годов (61%). При этом 78% опрошенных считают, что пострадавшим и их семьям обязаны выплатить компенсации.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 19-21 ноября и обнародованного в пятницу, 26 ноября.
Социологи сравнили полученную информацию со своими данными за прошлые годы.
Так, идею суда поддержали:
- в 2008 году 37%;
- в 2018 году 48%;
- в 2021 году 61%.
За компенсацию выступили:
- в 2008 году 46% украинцев;
- в 2018 63%;
- в 2021 году 78%.
По мнению опрошенных, выплачивать компенсации жертвам Голодомора должны:
- Россия – 43% (в 2018 году таких был 31%);
- Украина – 18% (в 2018 – 10%);
- Организация объединенных наций – 17% (в 2018 – 12%);
- тяжело ответить – 15% (в 2018 году 42%);
В то же время виновным в организации Голодомора опрошенные считают в основном Иосифа Сталина лично (44%) и центральное руководство СССР (41%).
На карательные органы СССР (такие, как НКВД и ГПУ) за геноцид возлагают вину 17% украинцев.
12% – на руководство УССР. Еще 3% ответили, что украинские крестьяне, которые отказывались добровольно отдавать урожай, являются виновниками Голодомора.
10% считают, что произошедшее обусловлено естественными причинами.
Как уточнили социологи, в опросе участвовало 1600 респондентов со всей Украины, исключая временно оккупированные Россией территории.
Опрос проводили методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Это телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки номеров.
Погрешность исследования составляет не более 2,4%.
Источник: Рейтинг