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Факты / Украина / Общество

Почти 80% украинцев хотят выплаты компенсаций пострадавшим от Голодомора

Анастасия Гевко редактор ленты
Пам'ятник жертвам Голодомору

Большинство украинцев по состоянию на ноябрь 2021 года поддерживают идею провести суд над виновниками Голодомора 1932-33 годов (61%). При этом 78% опрошенных считают, что пострадавшим и их семьям обязаны выплатить компенсации.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг 19-21 ноября и обнародованного в пятницу, 26 ноября.

Социологи сравнили полученную информацию со своими данными за прошлые годы. 

Так, идею суда поддержали:

  • в 2008 году 37%;
  • в 2018 году 48%;
  • в 2021 году 61%.

За компенсацию выступили:

  • в 2008 году 46% украинцев;
  • в 2018 63%;
  • в 2021 году 78%.

По мнению опрошенных, выплачивать компенсации жертвам Голодомора должны:

  • Россия – 43% (в 2018 году таких был 31%);
  • Украина – 18% (в 2018 – 10%);
  • Организация объединенных наций – 17% (в 2018 – 12%);
  • тяжело ответить – 15% (в 2018 году 42%);

В то же время виновным в организации Голодомора опрошенные считают в основном Иосифа Сталина лично (44%) и центральное руководство СССР (41%).

На карательные органы СССР (такие, как НКВД и ГПУ) за геноцид возлагают вину 17% украинцев. 

12% – на руководство УССР. Еще 3% ответили, что украинские крестьяне, которые отказывались добровольно отдавать урожай, являются виновниками Голодомора.

10% считают, что произошедшее обусловлено естественными причинами.

Как уточнили социологи, в опросе участвовало 1600 респондентов со всей Украины, исключая временно оккупированные Россией территории. 

Опрос проводили методом  CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Это телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки номеров.

Погрешность исследования составляет не более 2,4%.

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Источник: Рейтинг

Фото: Depositphotos

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