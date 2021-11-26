Нет времени и не обязан: Зеленский о пресс-конференциях

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября рассказал, что нечасто проводит пресс-конференции, ведь для этого нет времени и он “не обязан”.

— Я работаю и в выходные, и иногда на выходные я могу позволить себе где-то остаться, и даже в этот день вы приезжаете ко мне или прилетаете, ну, ваши коллеги. И нет вопросов – приезжайте. Я это к тому, что у меня нет времени с вами встречаться постоянно, – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что у него и так очень много вопросов и проблем.

— Поэтому я прошу прощения у всех журналистов, с кем я не могу встретиться, но я не обязан, хочу вам сказать, — подчеркнул глава государства.

Во время пресс-конференции он также рассказал, что ежедневно принимает по 100 решений, а потому нет времени на коммуникацию с обществом.

Относительно своего президентства Владимир Зеленский отметил, что только время определит, каким он был главой государства. Он также признался, что доволен отдельными вещами.