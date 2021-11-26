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Факты / Украина / Общество

У меня нет времени обсуждать все решения с обществом — Зеленский

Мария Степанюк редактор ленты
Володимир Зеленський

У Президента Украины Владимира Зеленского нет времени на коммуникацию с обществом. Об этом он заявил во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.

— Люди действительно не видят некоторых вещей из-за того, что и медиа поддерживает, к сожалению, нарративы относительно того караула — энергетический кризис, караул умирают люди и многое другое. И люди не видят многих побед. Есть и ошибки.

Я ежедневно принимаю 100 решений — правильные, неправильные, иногда, к сожалению, ошибочные, но я их принимаю. У меня нет времени коммуницировать все мои решения с обществом, – сказал он.

Глава государства добавил, что у него “в кошельке нет медиа, чтобы кто-то помогал это коммуницировать”.

Относительно своего президентства Владимир Зеленский отметил, что только время определит, каким он был главой государства. Он также признался, что доволен отдельными вещами.

Во время пресс-конференции Зеленский также рассказал, планирует ли он идти на второй президентский срок. По его словам, это будет решать общество.

Фото: Офис президента

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