Голодомор-геноцид в 1932-1933 годах страшен тем, что фактически лишил украинцев возможности выжить. Продукты, которые были средством элементарного выживания, насильно отбирали.

Если же кому-то удавалось скрыть остатки зерна или кто-то решался собирать колоски в поле, тому светило 10 лет тюрьмы или расстрел. Жажда жизни заставляла людей есть все, что можно было пережевать.

Эти блюда были невкусными, некалорийными и сегодня удивили бы каждого. Но это случилось с нашими прадедами и прабабушками.

О том, что ели украинцы, Факты ICTV расспросили у заместителя директора Национального музея Голодомора-геноцида Юлии Коцур.

Растительная пища

Большим спасением была растительная пища. Правда, она была сезонной, с весны до осени. Все свидетели рассказывают, что действительно, тогда в ход шло все, что можно было найти.

— Когда приходила весна, люди радовались, потому что все начинало буйствовать, и эта зелень фактически спасала людям жизнь. Правда, длительный голод влиял на организм, а от чрезмерного употребления этой зелени случались различные обострения, болезни желудка, так что даже от этого люди часто болели и умирали, — говорит Юлия Коцур.

По регионам “рецепты” особо не отличались.

— Чаще употребляли траву, спорыш, лебеду, крапиву, калачики и молочай. У молочая внутри горькое молочко. И чтобы избавиться от этой горечи, кожицу с растения снимали и перетирали, тогда растение можно было есть. Ели молодые лопухи и любую траву, которая была не ядовита. Тогда люди знались на ядовитых травах. Случалось иногда, что дети не знали, какую траву можно есть, поэтому травились и умирали, — говорит исследователь Голодомора-геноцида.

Тяжелее всего было детям. Они тоже сами шли, искали пищу, рвали траву. Детский организм не выдерживал такого режима питания. И поэтому именно дети становились первыми жертвами.

Употребляли также листья и цвет липы. Листья могли сушить, перемалывать, и это спасало от голода многих людей.

Липники

Это блюдо готовили как из листьев, так и из цвета липы. Использовали ее сырую, измельчали и готовили что-то похожее на блины.

К нему добавляли либо опилки, либо перетертые желуди. На зиму сушили и перетирали листья. И делали из него липовую муку.

Борщ из лебеды или крапивы

Варили борщ из крапивы, лебеды, добавляли калачики. Брали воду и сорняки, варили что-то похожее на суп или борщ. Хорошо, если была соль, но тогда и она была в дефиците. Поэтому чаще всего — просто вода и сорняки.

Если были остатки зерна или остатки половы, то добавляли их, чтобы сделать пищу более калорийной. Так же с надеждой добыть хоть какой-то жир, вываривали кожаные пояса, подошвы из кожаной обуви, и на этом готовили еду.

Каша из лебеды — это значит, что там больше было этой травы и совсем немного воды. То есть это блюдо было гуще, поэтому и называлось кашей. А суп из лебеды наоборот — больше воды и меньше растений.

Блинчики, лепешки, маторженики



Очень часто использовали различные суррогаты, чтобы укрепить блюдо, делали что-то похожее на хлеб. В разных регионах это блюдо называли по-разному: блинчики, лепешки, маторженики.

Чтобы сделать их, брали лебеду и добавляли опилки, отруби или молотые желуди, чтобы держалось кучи. Желуди были горькими. Поэтому сначала их вымачивали, избавлялись от горечи, а затем перемалывали и добавляли к отрубям.

Плачиндри

Есть такое блюдо — плачиндри. Очень странное, вроде бы, название, но люди, пережившие Голодомор-геноцид, особенно в Винницкой области знают что это.

Это лепешки, которые делали из липовых и других летних да и весенних цветов. Добавляли полову или пересеянную муку, лишь бы она держалась кучи.

Шлихта

Это блюдо было довольно сытным. Кипятили воду, добавляли муку или крупы, какие были. Это делали те, кто имел хоть какие-то остатки зерна. Если не имели, брали полову, запаривали ее и тоже замешивали. Могли добавлять различные ингредиенты.

— В некоторых селах председатели колхозов устраивали общественное питание для людей. И в таких случаях готовили эту шлихту. Она могла быть очень густой. Добавляли больше зерна. Когда она остывала, становилась плотной, ее можно было резать и раздавать как хлеб. Если советская власть узнавала, что где-то, в каком-то селе, не умирают, а все живы, но в то же время не выполняют хлебозаготовки, то того же председателя колхоза могли посадить, — рассказывает Юлия Коцур.

Животная пища

Воробьи, вороны и аисты

Голод заставлял украинцев употреблять абсолютно всю живность. Ловили воробьев и ворон. Только в годы Голодомора украинцы ели аистов.

— Дошло до того, что были нарушены все пищевые запреты. Например, для традиционной украинской культуры употреблять в пищу аистов — недопустимо. Но в годы Голодомора это был путь к спасению, поэтому приходилось, — рассказывает Юлия Коцур.

Суслики и сурки

Также охотились на сусликов и сурков. Появилось такое занятие — выливание сусликов.

— На поля брали ведро воды и ходили выливать сусликов. Поскольку суслики, когда на зиму залегают в спячку, прячут и какие-то остатки зерна. Поэтому эти норки сусликов раскапывали, а сами ямки заливали, суслик выбегал и его употребляли в пищу, — делится эксперт.

Кошки и собаки

Очевидцы рассказывают, что в деревнях не было ни котов, ни собак, было очень тихо. Украинцам, чтобы спастись, приходилось употреблять и домашних животных.

Ужи и черепахи

Ели пресмыкающихся, ужей, всю живность, которую можно было найти. В тех деревнях, где были реки, было немного легче. Ловили рыбу и черепах. Вылов из рек тоже контролировался властями, но маленьких карасиков часто позволяли.