В субботу, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга посетили мероприятие, посвященное памяти жертв Голодомора.

В день памяти в Национальном музее Голодомора-геноцида президентская чета возложила цветы к скульптуре Горькая память детства.

Также мемориал посетили руководитель ОП Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.

После минуты молчания в 16:00 состоялась всеукраинская акция Зажги свечу.

Президент и первая леди Украины установили лампадки на Алее черных досок в украинской столице.

Также они сходили в Национальный музей Голодомора-геноцида, чтобы ознакомиться с экспозицией.

Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора / 3 фотографии

Напомним, незадолго до мероприятия Зеленский обратился к украинцам по поводу трагедии.

По его словам, Украина доказала всему миру свою непокорность, потеряв в этой трагедии миллионы жизней.

Как известно, в Украине в результате Голодомора погибли от четырех до семи миллионов граждан.