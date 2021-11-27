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Факты / Украина / Общество

Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Володимір та Олена Зеленські

В субботу, 27 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга посетили мероприятие, посвященное памяти жертв Голодомора.

В день памяти в Национальном музее Голодомора-геноцида президентская чета возложила цветы к скульптуре Горькая память детства.

Также мемориал посетили руководитель ОП Андрей Ермак, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а также премьер-министр Денис Шмыгаль.

После минуты молчания в 16:00 состоялась всеукраинская акция Зажги свечу.

Президент и первая леди Украины установили лампадки на Алее черных досок в украинской столице.

Также они сходили в Национальный музей Голодомора-геноцида, чтобы ознакомиться с экспозицией.

Зеленский с супругой почтили память жертв Голодомора / 3 фотографии

Напомним, незадолго до мероприятия Зеленский обратился к украинцам по поводу трагедии.

По его словам, Украина доказала всему миру свою непокорность, потеряв в этой трагедии миллионы жизней.

Как известно, в Украине в результате Голодомора погибли от четырех до семи миллионов граждан.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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