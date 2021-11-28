Темпы убыли населения Украины одни из самых высоких в мире

Украина является страной, в которой темп убыли населения является одним из самых высоких в мире.

К такому выводу пришли эксперты ООН, опубликовавшие свою аналитическую справку под названием Демографические процессы.

— Вероятно к 2050 году численность населения Украины уменьшится до 35 миллионов человек, — сказано в документе.

В частности, одной из причин такой ситуации в ООН считают низкий коэффициент рождаемости из-за тяжелой финансовой ситуации в стране и невозможности совмещать материнство с карьерой.

Также в Украине фиксируется высокий уровень смертности из-за высокой распространенности поведения, связанного с риском для жизни и неинфекционных болезней.

Около трети украинцев умирают в возрасте до 65 лет, но большую половину этих смертей можно предотвратить.

Кроме того, в Украине также наблюдается постоянный рост уровня внешней миграции. Согласно приблизительным подсчетам, за пределами страны постоянно проживают более трех миллионов украинцев, и их численность, по всей вероятности, продолжит расти и дальше.

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По мнению экспертов, это разрушает человеческий капитал, а значит — основу для устойчивого развития Украины.

По данным Госстата, численность населения страны по состоянию на октябрь 2021 года составила 41,3 млн человек, тогда как согласно последней переписи населения, которая проводилась в 2001 году, в Украине проживали более 48,4 млн человек.