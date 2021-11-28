В Украине были отстранены от работы почти три тысячи учителей, не получивших прививки от Covid-19.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет со ссылкой на оперативные данные департаментов образования и науки в регионах.
– К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. Согласно оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников общеобразовательных учреждений, — отметил министр.
Шкарлет уточнил, что больше всего таких учителей – в Киевской (281 человек) и Ровенской (384 человека) областях.
Если же брать всю Украину, то одну дозу вакцины уже получили 96,5% работников школ. А 86,4% от общего количества получили полный курс вакцинации (это более 563 тыс. педагогов).
Больше всего полностью вакцинированных учителей: в Луганской (94,3%), Сумской (93,9%), Донецкой (93,8%), Черкасской (93,7%) и Харьковской (93,5%) областях.
В Киеве за последние дни количество работников школ, привитых двумя дозами, возросло на 1,7% (по состоянию на 22 ноября было 86% вакцинированных педагогов).
Всего в Украине работают дистанционно 1,2 тыс. школ. Речь идет об образовательных учреждениях в красных зонах карантина, коллектив которых не вакцинирован на 100% от коронавируса.
Как известно, в красных зонах карантина офлайн могут работать те учебные заведения, 100% работников которых получили полный курс Covid-вакцинации.
С 8 ноября в Украине вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, которым был определен список профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Речь идет, в частности, о сотрудниках образовательных учреждений.
Отстранить от работы не могут тех, кто имеет противопоказания к Covid-вакцинации и предоставил соответствующее медицинское заключение.
Источник: Сергей Шкарлет, Минобразования