В Украине были отстранены от работы почти три тысячи учителей, не получивших прививки от Covid-19.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет со ссылкой на оперативные данные департаментов образования и науки в регионах.

– К сожалению, есть учителя, отстраненные от работы. Согласно оперативной информации департаментов образования и науки, это 2,8 тыс. педагогических работников общеобразовательных учреждений, — отметил министр.

Шкарлет уточнил, что больше всего таких учителей – в Киевской (281 человек) и Ровенской (384 человека) областях.

Если же брать всю Украину, то одну дозу вакцины уже получили 96,5% работников школ. А 86,4% от общего количества получили полный курс вакцинации (это более 563 тыс. педагогов).

Больше всего полностью вакцинированных учителей: в Луганской (94,3%), Сумской (93,9%), Донецкой (93,8%), Черкасской (93,7%) и Харьковской (93,5%) областях.

В Киеве за последние дни количество работников школ, привитых двумя дозами, возросло на 1,7% (по состоянию на 22 ноября было 86% вакцинированных педагогов).

Всего в Украине работают дистанционно 1,2 тыс. школ. Речь идет об образовательных учреждениях в красных зонах карантина, коллектив которых не вакцинирован на 100% от коронавируса.

Как известно, в красных зонах карантина офлайн могут работать те учебные заведения, 100% работников которых получили полный курс Covid-вакцинации.

С 8 ноября в Украине вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, которым был определен список профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Речь идет, в частности, о сотрудниках образовательных учреждений.

Отстранить от работы не могут тех, кто имеет противопоказания к Covid-вакцинации и предоставил соответствующее медицинское заключение.

Источник: Сергей Шкарлет, Минобразования