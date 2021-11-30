Туристы из Саудовской Аравии оставили в Украине почти $100 млн с начала 2021 года

За девять месяцев количество туристов из Саудовской Аравии в Украину достигло 48,7 тыс. человек, что в десять раз больше, чем за весь 2019 год. Они потратили в Украине около $100 млн.

Об этом сообщили в Государственном агентстве развития туризма (ГАРТ).

Агентство уточнило, что расчеты базировались на минимальных затратах одного туриста в размере $2 тыс. В то же время, по оценкам экспертов, в среднем они оставляют $2-3 тыс.

В ГАРТ добавили, что стоимость промокампании на рынке Саудовской Аравии составила $120 тыс., еще $26 тыс. потратили на организацию промо-туров.

Одним из факторов успеха ГАРТ называет выход на украинский рынок в мае этого года ведущего лоукостера Саудовской Аравии и полеты украинской SkyUp в Саудовскую Аравию.

В агентстве отметили, что за первое полугодие 2021 года количество туристов в Украину снизилось на 31,54% — до 1 млн 424,47 тыс. человек.

Такое падение стало причиной сокращения количества туристов из Европы до 70,4% с 80% за аналогичный период 2020 года, в то время как доля туристов из Азии выросла с 10,3% до 24,4%.