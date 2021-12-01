Антивакцинатора Стахива суд отправил на психиатрическую экспертизу

Антивакцинатор Остап Стахив следующие 30 дней проведет во Львовской областной психиатрической больнице. Галицкий райсуд Львова 30 ноября принял решение о проведении судебно-психиатрической экспертизы.

Защита Стахива будет подавать апелляцию на решение суда.

За него уже внести залог, поэтому его должны выпустить из СИЗО на несколько дней, пока суд не рассмотрит апелляцию на принудительную психиатрическую экспертизу.

18 ноября Галицкий райсуд Львова отправил антивакцинатора Остапа Стахива под стражу на 60 сутокй с возможностью залога в размере 998,8 тыс. грн.

16 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире Стахива и вручили ему подозрение за планы свергнуть конституционный строй.

Речь идет о ст. 109 Уголовного кодекса Украины — действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Она предусматривает лишение свободы до 10 лет.