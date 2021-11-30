В Украине было предложено отменить перенос выходных на будние дни. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам главы Минкульта, речь идет не обо всех праздниках, а только о 8 марта и 1 мая.

— Это комплексный вопрос по всем официальным и неофициальным праздникам. Среди них было обсуждение того, что только два праздника, речь идет не о переносе праздника, а о переносе выходных, это 1 мая и 8 марта. Это общеевропейская традиция и даже в СССР не было на следующий выходного, — сказал Ткаченко.

То есть, если эти праздники придутся на субботу или воскресенье, то на ближайшие будние дни выходные переноситься не будут.

Ткаченко отметил, что это не будет касаться других традиционных и официальных праздников, таких как Рождество, Пасха или Новый год.

Ранее Кабинет министров Украины уже утвердил перенос рабочих дней в 2022 году. В частности, с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта, а также с понедельника, 27 июня, на субботу, 2 июля.

Таким образом, украинцев в 2022-м ждут длительные выходные в марте на Международный женский день и в июне на День Конституции.

Источник: Сніданок з 1+1