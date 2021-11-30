Коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго рассказало несколько способов, как украинцы могут быстро и удобно передать показания счетчиков за отопление.

Для этого даже не нужно выходить из дома. Потребители могут отправить соответствующие данные онлайн или позвонить в Центр коммунального сервиса.

Как передать показания счетчиков

с помощью личного кабинета на сайте Киевтеплоэнерго (регистрация не требуется);

с помощью личного кабинета в Центре коммунального сервиса;

по номерам ЦКС (044) 247-40-40 или 0-800-404-407 (отдельная бесплатная горячая линия для передачи показаний);

через мобильное приложение Коммуналка.

Показания приборов учета принимают ежемесячно — с 5 числа до последнего дня определенного месяца включительно.

В Киевтеплоэнерго призвали украинцев передавать показания счетчиков тепла, поскольку от этого зависит корректность суммы, которую вам придется заплатить за отопление.

Также владельцы бойлеров, не использующие централизованную подачу горячей воды, должны ежемесячно передавать показания приборов, даже если они не отличаются от предыдущих.