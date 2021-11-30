С 1 декабря 2021 года украинцев ожидает несколько важных изменений. В частности, вырастет размер прожиточного минимума, поэтому следует рассчитывать и на повышение соцвыплат, которые к нему привязаны.

Между тем в мире фиксируют случаи заражения новым штаммом коронавируса – Омикрон. Поэтому украинское правительство ужесточает меры безопасности, возвращая самоизоляцию после приезда из-за границы.

Что еще изменится в Украине с 1 декабря 2021 – читайте в материале.

Усиление карантина для невакцинированных

В Украине с 6 декабря вступают в силу усиленные карантинные нормы. Прежде всего они будут касаться невакцинированных граждан в желтой зоне карантина.

Украинцы, которые не получили хотя бы одну прививку против Covid-19 или не имеют отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в желтой зоне карантина не смогут:

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

участвовать в массовых мероприятиях (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных);

посещать бары, рестораны, кафе и другие заведения общественного питания.

Кроме того, с 6 декабря действие желтого Covid-сертификата о получении одной прививки ограничивается 30 днями (было 120).

Возвращение самоизоляции

Украинцы, которые находились в странах, где обнаружен коронавирус Омикрон, должны пройти самоизоляцию после возвращения в Украину.

Это касается путешественников, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватине, Республике Мозамбик более семи дней за последние 14 дней.

После возвращения им нужно находиться на самоизоляции 14 дней. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в дальнейшем список стран могут расширить.

Рост прожиточного минимума и соцвыплат

С 1 декабря в Украине вырастет прожиточный минимум. В связи с этим повысится и размер ряда соцвыплат, среди которых минимальная зарплата, пособие по безработице, выплата алиментов, индексация пенсий, пособие одиноким матерям и пособие на детей.

Прожиточный минимум с 1 декабря будет следующим:

для детей до 6 лет – 2,1 тыс. грн;

для детей 6-18 лет – 2 618 грн;

для трудоспособных лиц – 2481 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1934 грн.

Минимальная зарплата

С 1 декабря размер минимальной заработной платы в Украине будет составлять 6,5 тыс. грн. Это второе повышение за год. С 1 января 2021 года размер минималки составляет 6 тыс. грн.

Пособие по безработице

Размер минимального пособия по безработице остается без изменений. В период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования увеличил его до 1 тыс. грн.

А вот максимальный размер выплат по безработице привязан к прожиточному минимуму. Он составляет не более четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Поэтому с 1 декабря его размер вырастет до 9 924 тыс. грн.

Помощь на детей

С 1 декабря помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, вырастет. Она составит:

на детей до 6 лет – 5 250 грн (7 350 грн — для детей с инвалидностью);

на детей от 6 до 18 лет – 6 545 грн (9 163 грн для детей с инвалидностью).

Помощь одиноким матерям

Изменяется с декабря помощь одиноким матерям. На детей до 6 лет она составит 2,1 тыс. грн, от 6 до 18 лет – 2 618 грн, от 18 до 23 лет – 2 481 грн.

Размер алиментов

В Украине есть несколько размеров алиментов. Их назначают в зависимости от доходов родителей и прожиточного минимума.

С 1 декабря минимальный или гарантированный размер алиментов для детей до 6 лет составит 1 050 грн, а от 6 до 18 лет – 2,1 тыс. грн (50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста).

Рекомендуемый размер алиментов с 1 декабря для детей до 6 лет вырастет до 1 309 грн, а от 6 до 18 лет – до 2 618 грн.

Максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов. Поэтому на детей до 6 лет с 1 декабря он составит 21 тыс. грн, а от 6 до 18 лет – 26 180 грн.

Индексация пенсий

С 1 декабря 2021 года украинских пенсионеров ожидает новый этап повышения пенсий. Размер минимальной пенсии по возрасту повысится с 1 854 грн до 1 934 грн (то есть на 80 грн).

Максимальный размер пенсии в Украине с 1 декабря вырастет с 18 540 грн до 19 340 грн (то есть на 800 грн).

Кроме того, с 1 декабря повысят минимальную пенсию для неработающих пенсионеров старше 65 лет при наличии полного страхового стажа (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35 лет) – с 2,4 тыс. грн до 2,6 тыс. грн.

Все перерасчеты пенсий сделают автоматически, в органы Пенсионного фонда обращаться не нужно.

Повышение зарплат для учителей

В декабре украинским учителям повысят зарплаты на 8,4%. Это предусмотрено государственным бюджетом на 2021 год.

В частности, зарплаты вырастут для таких педагогических работников:

директор учреждения среднего образования — с 15 742 до 17 057 грн;

молодой учитель без категории и стажа работы – с 9 015 до 9 768 грн;

учитель II категории – с 11 124 до 12 053 грн;

учитель І категории – с 11 912 до 12 906 грн;

учитель высшей категории – с 12 698 до 13 759 грн;

ассистент учителя – с 10 338 до 11 200 грн;

руководитель кружка – с 11 124 до 12 053 грн;

педагог-организатор І категории – с 10 445 до 11 317 грн.

Коммунальные тарифы

В декабре 36 газоснабжающих компаний установят годовые цены на газ ниже 8 грн за куб. м. По сравнению с ноябрем четыре компании снизили стоимость голубого топлива.

Наименьшую годовую цену на газ в размере 7,79 грн за куб. м предложила компания Энерджи Трейд Групп (ETG.UA).

Компания Neogas просит 7,80 грн. за куб. м. Далее следуют Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн), Паливэнерго (7,90 грн), Энергогарантия (7,95 грн).

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционную цену на голубое топливо – 7,96 грн за куб. м.

Самую высокую годовую цену на газ на уровне 13,5 грн за куб. м предлагает только Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Украинцы, которые отказались от годового тарифа, будут платить за газ в соответствии с тарифом Месячный. Одним из самых низких его установили компании Энерджи Трейд Групп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнефтегаз, Полтавагаз Сбыт (7,99 грн за 1 куб. м) и Киевские энергетические услуги (YASNO) – 8,46 за 1 куб. м.

Самые высокие месячные тарифы в декабре установили газоснабжающие компании Энергия страны (38,35 грн за 1 куб. м) и Светлогаз (32,99 за 1 куб. м).

Стоимость электроэнергии

С 1 декабря украинцы будут платить за свет так же, как в ноябре, то есть в зависимости от того, кто и сколько электроэнергии потребляет. Так, потребители, использующие за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество 1,44 грн.

Для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

Прописка онлайн

С 1 декабря в Украине стартует масштабное бета-тестирование регистрации места жительства (прописки) онлайн через портал Дія.

Для оформления места регистрации или смены места жительства нужно будет только заполнить в удобное время заявление онлайн. Весь процесс займет один рабочий день, в течение которого можно получить услугу.

Для участия в бета-тестировании необходимо:

быть старше 14 лет;

иметь налоговый номер для заявителя и собственников (или совладельцев) жилья;

иметь квалифицированную электронную подпись для заявителя и владельцев жилья;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (проверить это можно по ссылке

Чтобы присоединиться к бета-тестированию услуги, необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету из нескольких пунктов.

Обязательная Covid-вакцинация

В Украине с 9 декабря расширят список организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться от Covid-19.

Согласно приказу Минздрава, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации против коронавируса подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

заведений и учреждений, предоставляют социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Работников этих учреждений, которые к 9 декабря не будут иметь документ о прививке по крайней мере одной дозой Covid-вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от коронавируса или справки о противопоказаниях к прививке, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Выплата Covid-тысячи

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что за полный курс вакцинации от коронавируса украинцы получат 1 тыс. грн.

Ее будут начислять гражданам на виртуальные платежные карты через приложение Дія. Для тех, у кого нет смартфонов или Дії, обещают разработать отдельный альтернативный механизм получения средств.

Деньги можно будет потратить на приобретение билетов в театры, кинотеатры, на концерты, на занятия спортом, а также на поездки поездом или самолетом по территории Украины. В программе примут участие около 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране.

Программу планируют запустить с 19 декабря 2021 года. Ожидается, что она будет действовать до конца следующего года.

Повышение тарифов Укрпочты

С 1 декабря 2021 года тарифы на услуги компании Укрпочта вырастут в среднем на 10-15%. Их установят на таком уровне:

на пересылку писем и почтовых карт – с 13 до 15 грн;

на бандероли – с 19,50 до 22,5 грн;

за рекомендованную отправку – с 9,5 до 11 грн.

Стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 грн, за 1 кг – 5 грн.

Изменения в водительском удостоверении

В Украине в конце 2021 года поменяются водительские удостоверения. В документах водителя появится метка автоматической коробки передач. Соответствующую отметку в форме кода 78 начнут ставить в удостоверении с 28 декабря.

Она будет означать, что водители, имеющие такой документ, смогут управлять транспортным средством только с автоматической коробкой передач. Если у гражданина на правах отсутствует отметка в виде кода 78, он сможет управлять автомобилем с любой коробкой передач.

Но это нововведение не касается водителей, которые получили удостоверение для управления автомобилем ранее.

Запрет пластиковых пакетов

От пластиковых пакетов Украина будет отказываться в три этапа. Первый начнется с 10 декабря 2021 года.

Во всех магазинах, рынках, кафе и ресторанах будет запрещено использовать (платно или бесплатно) пакеты с толщиной стенок более 50 микрометров (обычно выдерживают вес более 7 кг).

Однако полностью из обращения такие пакеты не исчезнут. Их можно будет приобрести, но это отразится на кошельках украинцев. Кабинет министров в скором времени установит минимально допустимые розничные цены на такие пакеты.

Выходные в декабре

В декабре украинцев ждет дополнительный выходной по случаю Рождества Христова, которое празднуют 25 декабря. В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому следующий понедельник (27 декабря) будет выходным днем.

Всего в последний месяц года рабочими будут 22 дня. Сколько украинцы будут отдыхать в декабре 2021 — читайте в материале.