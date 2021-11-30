Рада упростила выдачу документов жителям временно оккупированных территорий

Верховная Рада приняла закон №4564, который предусматривает упрощение процедуры регистрации жителей временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов. Согласно документу, теперь Государственная миграционная служба Украины по месту обращения гражданина сможет:

оформить, обменять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство, или документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее спецстатус;

вклеивать фотографию в паспорт людям, имеющим зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории.

Для внесения сведений о зарегистрированном месте жительства гражданина может использоваться информация из Государственного реестра избирателей, Единого государственного демографического реестра, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Ожидается, что принятие закона упростит доступ жителей временно оккупированных территорий к медицинской помощи, административным услугам, реализации права на образование, получение банковских услуг.

Кроме того, введение для лиц, имеющих зарегистрированное место жительства на временно оккупированных территориях, возможности обращаться за оформлением паспорта гражданина Украины в любое подразделение Государственной миграционной службы Украины упростит доступ к получению ряда услуг.