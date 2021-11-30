Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Рада упростила выдачу документов жителям временно оккупированных территорий

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
паспорт України

Верховная Рада приняла закон №4564, который предусматривает упрощение процедуры регистрации жителей временно оккупированных территорий Украины.

Соответствующее решение поддержали 299 народных депутатов. Согласно документу, теперь Государственная миграционная служба Украины по месту обращения гражданина сможет:

  • оформить, обменять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство, или документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее спецстатус;
  • вклеивать фотографию в паспорт людям, имеющим зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории.

Для внесения сведений о зарегистрированном месте жительства гражданина может использоваться информация из Государственного реестра избирателей, Единого государственного демографического реестра, Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Ожидается, что принятие закона упростит доступ жителей временно оккупированных территорий к медицинской помощи, административным услугам, реализации права на образование, получение банковских услуг.

Кроме того, введение для лиц, имеющих зарегистрированное место жительства на временно оккупированных территориях, возможности обращаться за оформлением паспорта гражданина Украины в любое подразделение Государственной миграционной службы Украины упростит доступ к получению ряда услуг.

Источник: Верховная Рада

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка