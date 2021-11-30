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Факты / Украина / Общество

Условия приема в вузы в 2022 году: что изменится для абитуриентов

Мария Степанюк редактор ленты
студенти

Вступительная кампания в 2022 году состоится в привычные для поступающих сроки – в июле. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Условия приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году зарегистрированы в Минюсте и в ближайшее время вступят в силу.

Что изменится для абитуриентов в 2022 году:

  • появится возможность дополнительного набора на контракт бакалавров по дневной форме получения образования;
  • усовершенствуют распределение объема государственного заказа по отраслям знаний, межотраслевым, подотраслевым группам;
  • сократят перечень бумажных копий документов для подачи в бумажной форме (в частности, теперь не нужно подавать копии сертификатов ЗНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕГЭБО);
  • изменится перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усиление роли математики при поступлении в ВВО;
  • произошли изменения в предметах для поступления на медицинские специальности – вторым предметом можно выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию;
  • для поступающих на специальности отрасли знаний Здравоохранение вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.

В пресс-службе МОН сообщили, что также расширят сферы применения единого профессионального вступительного испытания в магистратуру (ЕПВИ) с использованием технологий внешнего независимого оценивания.

В 2022 г. его проведение запланировано для специальностей отраслей знаний: Социальные и поведенческие науки, Журналистика, Управление и администрирование, Право, Публичное управление и администрирование, Международные отношения.

В ноябре МОН утвердило график проведения ВНО-2022. Согласно решению регистрация для участия в ЗНО-2022 начнется 1 февраля и продлится до 9 марта 2022 года.

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Источник: Минобразования

Фото: Depositphotos

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