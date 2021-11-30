С 1 декабря в Украине вырастет размер пенсии. Это связано с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

Согласно утвержденному бюджету Пенсионного фонда, минимальную пенсию с 1 декабря повысят на 80 грн, поэтому она составит 1 934 грн.

На 200 грн вырастут выплаты у пенсионеров, у которых есть минимальный необходимый стаж. Для мужчин – это 35 лет, а для женщин – 30 лет. Их пенсия с декабря составит 2,6 тыс. грн.

Максимальная пенсия с 1 декабря вырастет на 800 грн – до 19 340 грн.

Также повышение коснется доплаты к пенсии за стаж сверх нормы. С 1 декабря доплата за каждый год сверхнормативного стажа повысится с 18,54 до 19,34 грн.

Все остальные надбавки, доплаты и повышения, которые зависят от размера минимального прожиточного минимума, также увеличатся.

В Пенсионном фонде напомнили, что все перерасчеты проведут автоматически, поэтому дополнительно обращаться в соответствующие органы не нужно.

Недавно министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что в 2022 году планируется повышение размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет.

Речь идет о пенсионерах с полным стажем. Для них размер минимальной пенсии в следующем году не может быть меньше 3 тыс. грн.