104 – это платформа, с помощью которой можно передать показания счетчика газа онлайн. Благодаря этому сервису потребители могут заплатить за газ, не выходя из дома.

Для пользования сервисом необходимо зарегистрироваться. У вас появится личный кабинет, где вы сможете совершить все необходимые действия.

Какие данные нужны для регистрации

название компании-поставщика газа;

номер лицевого счета (в системе поставщика);

сумма последнего платежа за газ или номер счетчика газа;

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты.

На один адрес электронной почты можно зарегистрировать один лицевой счет. Разработчики рекомендуют при регистрации использовать компьютер для корректной работы сервиса.

После ввода всех данных система предложит вам согласиться с условиями обработки персональных данных. Без согласия вы не сможете зарегистрироваться на сервисе.

Следующий этап – заполнение персональных данных, среди которых есть поставщик природного газа. Его нужно выбрать из списка. Если вашей компании нет среди них, регистрация в системе и доступ к лицевому счету невозможны.

После ввода данных проверьте адрес электронной почты. На почтовый ящик поступит письмо со ссылкой, по которой нужно перейти.

Обычно письмо приходит через несколько минут. Если вы регистрируетесь в период с 1 до 5 числа определенного месяца, то ожидание может занять несколько часов. Не забывайте, что оно могло попасть в папку Спам.

После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика.

Как платить за электричество

Ежемесячно 1 числа жители Киева должны фиксировать показания счетчика и передавать данные до 3 числа, а платить за потребленную электроэнергию — до 20 числа.

Сейчас передать показания счетчика и заплатить за свет можно не выходя из дома, через личный кабинет на сайте YASNO или мобильное приложение.

Как дистанционно передать показатели электросчетчика и что для этого нужно — читайте в нашем материале.