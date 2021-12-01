Абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступать без ВНО — Зеленский

Для абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса будет легче поступить в высшие учебные заведения.

Они смогут получить бесплатное образование без написания внешнего независимого оценивания. Об этом, выступая в парламенте, сообщил президент Владимир Зеленский.

— Мы боремся за нашу молодежь и существенно упростили поступающим из Крыма и временно оккупированного Донбасса доступ к высшему образованию в Украине: без ВНО, бесплатно, без ограничений, без каких-либо условий в любой университет Украины, — отметил он.

Дополняется…