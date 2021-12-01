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Факты / Украина / Общество

Абитуриенты из Крыма и Донбасса смогут поступать без ВНО — Зеленский

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Вступна кампанія

Для абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса будет легче поступить в высшие учебные заведения.

Они смогут получить бесплатное образование без написания внешнего независимого оценивания. Об этом, выступая в парламенте, сообщил президент Владимир Зеленский.

— Мы боремся за нашу молодежь и существенно упростили поступающим из Крыма и временно оккупированного Донбасса доступ к высшему образованию в Украине: без ВНО, бесплатно, без ограничений, без каких-либо условий в любой университет Украины, — отметил он.

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