В Кривом Роге стартовала Большая стройка в гимназии №95: старая советская школа станет яркой и современной

В Кривом Роге по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка будет обновлена ​​гимназия №95, где учатся более 800 детей.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

— Одна из важнейших реформ современной Украины — образовательная. Сейчас есть возможность превращать обычные школы в новые пространства, отвечающие требованиям времени. После завершения капремонта криворожская гимназия №95 станет интересной для детей, — сказала заместитель главы ОГА Ольга Горб.

Здание гимназии прослужило более 30 лет. Во время демонтажа оказалось, что в нем уже была трещина. А больше всего учителя и дети страдали от неутепленной галереи. Были очень холодные кабинеты и актовый зал.

Сейчас в здании продолжаются внутренние демонтажные работы, в которых задействованы около полусотни человек. На верхнем этаже начали заливать стяжку пола.

По планам, типичная школа советского образца должна превратиться в современное энергоэффективное заведение, где предусмотрены яркие цвета интерьера, тематические кабинеты, STEM-лаборатории.

Подрядчики утеплят фасад, заменят все окна и инженерные сети, отремонтируют кабинеты, модернизируют спортивный зал, пищеблок и столовую, огородят двор и обустроят футбольное поле и спортивную площадку, где можно будет играть в волейбол и баскетбол и заниматься воркаутом.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что планы программы Большая стройка предусматривают обновление и строительство сотен объектов социальной инфраструктуры по всей Украине, в том числе школ и детских садов.