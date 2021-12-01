Мария Дойбан шьет одежду из 100% льна. Она уже вышла на международный рынок, хотя ее бизнесу всего два года, а до этого женщина сменила несколько профессий.

Мария получила экономическое образование и работала по специальности. Потом влюбилась в фотографию, и в этой сфере тоже имела успех.

Когда надоело, начала шить свадебные платья. Это довольно быстро развивалось, пока не начался Covid-19. Свадебная индустрия вся слегла, все было отменено, а желание шить оставалось.

— И я начала думать, как и во что это трансформировать, потому что направление мне было интересно. Часто мои клиентки-невесты заказывали мне пошив не свадебной одежды — для мамы или подруги. И на этом я определилась. Я не считаю себя брендом. У меня нет амбиции творческой реализации — пошить что-то сложное, чтобы все было в перьях или сложной геометрической формы. Мне хотелось делать ту одежду, которую я могу носить в обыденной жизни. То есть, мой личный запрос на то, какой должна быть одежда, я перенесла в свой бизнес, — рассказывает Мария Дойбан.

От клиентки узнала о тренинге Международной организации труда, который проходил в рамках проекта, финансируемого датским правительством.

Здесь пригодилось экономическое образование, специализация на бизнес-планировании, хорошие знания математики. И Мария выиграла этот грант. В тот момент она уже была на этапе создания ФЛП.

Имела базовое оборудование. Для масштабирования не хватало существенного стартового капитала. На грантовые средства ($3 тыс.) купили большой гладильный стол, раскройный стол и петельную машинку, которая делает петли для пуговиц.

Дополнительно своих средств инвестировала еще $6 тыс. (ушли на оборудование, аренду в первые месяцы, рекламу, разработку лекал, фотосъемки и ткани).

Мария выбрала нишу довольно узкую для аудитории, однако это сознательные клиенты, которые точно вернутся.

— Вся наша одежда не предполагает прямой сексуальности, мы берем оверсайз-модели, расслабленные силуэты, где ничто не давит и не провоцирует. Любые попытки ввести модели, которые будут более обольстительными, проваливались, потому что они для меня неприемлемы. Я не знала, как это фотографировать, как их описывать, и в конце концов они не продавались, потому что они неорганичны для меня, — поясняет предпринимательница.

Аудитория — большие города. Чаще всего это прогрессивная молодежь, вегетарианцы, это парни и девушки, которым небезразлична судьба планеты.

— Все чаще женщины не желают быть сексуальными кошечками, они не хотят демонстрировать прямую сексуальность, они выбирают натуральные ткани и комфорт. И мужчины вместе с ними. То есть поколение мужчин, которое сейчас формируется, 25-35 лет, совсем не такое, какое было 10 лет назад. Они другие, они больше думают над тем, как одеваться. Они хотят быть интересными. Мужские кимоно мы продаем так же хорошо, как и женские, — отмечает женщина.

Материал для производства единый – лен. После опыта со свадебными платьями, где большинство материала — китайского происхождения, женщина не хотела с этим связываться. И главный принцип, на котором держится ее бренд – полная экологичность и поддержка планеты.

— Мы ремонтируем, а не выбрасываем, мы ставим заплатки, а не утилизируем, сортируем все отходы, отдаем остатки лоскутков девушкам, которые занимаются квиллингом или другим рукоделием. Я искала экологичный материал с сертификатами, чтобы знать, откуда это берется, как это производится, и чтобы это была регулярность. Я хотела, чтобы себестоимость запуска одной единицы была как можно ниже. Потому что, каждый раз это новые ткани, это дополнительные расходы. И мы сейчас работаем с Оршанским льнокомбинатом, это Беларусь. Они самые большие на территории Европы, все сертификаты у них есть, и поэтому у нас сейчас моноткань, только лен, — объясняет Мария.

В этом есть свои плюсы и минусы. С одной стороны, есть ограничения, потому что не все можно пошить из льна, и не на все сезоны, но с другой – используя единый материал, можно достичь совершенства.

— Мы оттачиваем технологию производства, четко настроили машинки, идеальные нитки. Ты становишься суперменом льна. Мы к этому стремимся, — говорит Мария.

Бизнес постепенно стал развиваться. Сначала команда была маленькая: Мария, ее муж и еще одна швея. Женщина с мужем были и фотографом, и грузчиком, и бухгалтером.

Сейчас добавились еще два сотрудника, летом команда расширяется.

— Первое время это было так: изделие условно стоит 2 тыс. грн. Ткани на 1 тыс. грн. Мне платили 2 тыс. грн, я покупала ткани на два изделия. У меня не лежали рулоны с тканями, а те деньги, что зарабатывала, дальше вкладывала в бизнес. Мы начинали с того, что шили одно изделие в день, а дошли до 15. Выросли в 10 раз за год. Укладываемся в 5-миллионный оборот. Начинали в ассортименте четырех изделий. И сегодня держим узкий спектр. Добавилась еще мужская одежда. Поскольку мы выступаем за осознанное потребление и не работаем с трендами, модными цветами, — отмечает Мария.

Мария признается, что они выбирают базовые вещи, которые можно носить в течение 10 лет, и никто не поймет, когда это было куплено. Это для того, чтобы не было чрезмерного потребления, и не появлялось желания выбросить через месяц, потому что уже стало неактуально.

— 80% того, что мы продаем — это кимоно. Это наш флагман, — констатирует женщина.

Свой товар продают через Instagram, маркетплейсы, в том числе и международные. Заказы из других стран составляют значительную часть продаж. Здесь выручает хорошее знание английского языка.

Разработали и собственный сайт. Все это требует усилий, и поэтому важно действительно любить свое дело, настаивает Мария.

— Мы хорошо можем делать только то, что готовы делать 24 часа в сутки. Чтобы что-то создавать, надо иметь авантюрный характер или атрофированную нервную систему. У меня первый вариант. Каждые три дня я хочу все бросить. Если бы не поддержка моего мужа, если бы не он, я бы не справилась. То есть, это не развлечение, не подработка на помаду, а реальный бизнес, это сложно, это стресс. Тем более что у меня есть команда, которым надо платить зарплату. Я не хочу, чтобы проблемы в продажах как-то на них влияли. Они должны получать свою зарплату вовремя, и я делаю для этого все, — подчеркивает предпринимательница.

Тем, кто хочет начать собственное дело, она советует много учиться, и не пугаться, если возраст уже не студенческий. Главное — определиться с действительно родственным занятием, которому вы готовы посвятить часть своего времени.

— Мы живем в том мире, где надо постоянно учиться. И ни в одном возрасте нельзя говорить, что вам поздно чем-то заниматься. Никогда ничего не поздно. Если вам не нравится то, что вы пробуете, то у вас никогда не выйдет ничего. Я 24 часа в сутки изучаю ту тему, которой занимаюсь. То есть если это пекарское дело, то среди ночи вам должно хотеться печь, и только тогда вы сможете добиться успеха. Нельзя выбирать что-то просто трендовое. Другими словами, если вы не испытываете желания делать экощетки, которые не загрязняют планету, потому что вы не считаете это проблемой, то у вас и не получится в этом достичь успеха. Должен быть лишь глубокий интерес к теме. И надо много пробовать, потому что даже у стартапов 98% проваливаются, и только 2% выстреливают. Не нужно останавливаться и не стоит слушать тех, кто говорит, что у вас ничего не получится. Их задача – говорить, они никогда ничего не пробуют, — настаивает Мария.

Устойчивое развитие (sustainability) в различных сферах жизнедеятельности человека сегодня приобретает популярность. С английского sustainability означает экологическую стабильность, безопасное использование природных ресурсов, рассчитанное на длительную перспективу.

И радует, что сфера моды сегодня также подхватывает эти тренды, говорит глава ГО Зеленая Генерация Александр Коваль.

— Выращивание органических тканей, и соответственно, производство одежды из них — это и экономический позитив (такие ткани держат прочность длительное время), и экологический, с точки зрения сохранения окружающей среды и ресурсов. Также это вопрос Design thinking, когда предприниматели еще на этапе производства думают о будущем своих вещей, и об их влиянии на окружающую среду, — поясняет общественный активист.

Он отмечает, что экологической считается ткань, которая сделана из натурального, природного материала, натурального волокна без вредного влияния на природу, окружающую среду и человека.

Лен – один из передовиков в этом аспекте. Эта ткань не нуждается в химикатах ни для роста, ни для процесса производства. Лен натуральный, экологичный, имеет хорошую гигроскопичность, не электризуется и отражает ультрафиолетовые лучи.

Также экологической считается конопля. Ей не нужны ни пестициды, ни чрезмерное количество воды.