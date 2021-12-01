Шаг 1. Зайти на портал и авторизироваться
Зайти на портал Дія и авторизироваться. Это можно сделать с помощью банка, Дія.Підпис или файлового и аппаратного ключа.
Следует также дать согласие на передачу и обработку персональных данных.
Шаг 2. Выбрать пункт Назначение пенсии
Шаг 3. Заполнить анкетные данные
Далее следует заполнить анкетные данные.
В первой главе необходимо указать, в каком виде вы хотите получить информацию – СМС или по электронному адресу.
Далее нужно заполнить данные о месте жительства и ответить на вопрос, являетесь ли вы лицом с инвалидностью.
Затем следует выбрать вид пенсии и способы выплаты.
Шаг 4. Заполнение дополнительной информации
Шаг 5. Загрузка копий
Шаг 6. Электронная подпись
После того, как вы заполните заявление и добавите все необходимые документы, нужно подписать это все электронной подписью и отправить.
Данные попадают на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.
Решение о назначении пенсии принимается в течение 10 рабочих дней.
Заявителю пришлют на электронную почту ответ или письмо с необходимостью уточнения данных. Услуга бесплатная.