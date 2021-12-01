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Факты / Украина / Общество
Мария Степанюк |
Как оформить пенсию в Дії: инструкция

Как оформить пенсию в Дії: инструкция

С 29 ноября назначение и перерасчет пенсий можно оформить на портале Дія.

Кроме назначения и переоформления пенсий в Дії заработали такие новые услуги: оформление субсидий, справки ОК-5 и ОК-7, а также выписка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера.

В Минцифре отметили, что они сократили количество документов, полей для заполнения и время ожидания. Поэтому подать заявление на оформление пенсии достаточно просто. Для этого потребуется всего несколько шагов.

Как оформить пенсию на портале Дія и что для этого нужно смотрите в материале.

Шаг 1. Зайти на портал и авторизироваться

Зайти на портал Дія и авторизироваться. Это можно сделать с помощью банка, Дія.Підпис или файлового и аппаратного ключа.

Следует также дать согласие на передачу и обработку персональных данных.

Шаг 2. Выбрать пункт Назначение пенсии

В разделе Услуги нужно найти подразделение Пенсии, льготы и помощь и выбрать пункт Назначение пенсии.

Шаг 3. Заполнить анкетные данные

Далее следует заполнить анкетные данные.

В первой главе необходимо указать, в каком виде вы хотите получить информацию – СМС или по электронному адресу.

Далее нужно заполнить данные о месте жительства и ответить на вопрос, являетесь ли вы лицом с инвалидностью.

Затем следует выбрать вид пенсии и способы выплаты.

Шаг 4. Заполнение дополнительной информации

Следующим шагом является заполнение пункта о трудовом стаже и уходе за детьми или нетрудоспособными лицами, а также внесение дополнительной информации, влияющей на расчет пенсии.

Шаг 5. Загрузка копий

После этого следует скачать скан-копии документов – паспорт и справку о присвоении идентификационного кода.

Шаг 6. Электронная подпись

После того, как вы заполните заявление и добавите все необходимые документы, нужно подписать это все электронной подписью и отправить.

Данные попадают на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

Решение о назначении пенсии принимается в течение 10 рабочих дней.

Заявителю пришлют на электронную почту ответ или письмо с необходимостью уточнения данных. Услуга бесплатная.

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