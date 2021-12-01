С 29 ноября назначение и перерасчет пенсий можно оформить на портале Дія.

Кроме назначения и переоформления пенсий в Дії заработали такие новые услуги: оформление субсидий, справки ОК-5 и ОК-7, а также выписка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера.

В Минцифре отметили, что они сократили количество документов, полей для заполнения и время ожидания. Поэтому подать заявление на оформление пенсии достаточно просто. Для этого потребуется всего несколько шагов.

Как оформить пенсию на портале Дія и что для этого нужно смотрите в материале.