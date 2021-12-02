Повышение минимальной пенсии-2022 в Украине запланировано на зиму и лето. Это заложено в госбюджете-2022, который 2 декабря приняла Верховная Рада.

Поскольку запланирован рост прожиточного минимума, то с 1 января 2022 года состоится первое повышение минимальной пенсии-2022 в Украине.

Ее размер вырастет до 1 934 грн. В следующий раз минимальная пенсия-2022 в Украине вырастет с 1 июля. Тогда ее повысят до 2 027 грн, а с 1 декабря — до 2 093 грн.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с октября 2022 года для граждан в возрасте 70-75 лет введут ежемесячные доплаты к пенсиям. По его словам, они составят 300 грн.

В то же время, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, в 2022 году планируется повышение размера минимальной пенсии для людей старше 70 лет.

По ее мнению, для этой категории граждан размер минимальной пенсии в следующем году не может быть меньше 3 000 грн. Также на следующий год планируется индексация пенсий с 1 марта.