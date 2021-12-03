Инклюзия — это о равных правах и возможностях для каждого — амбассадор ЮНИСЕФ

По случаю Международного дня людей с инвалидностью в Верховной Раде выступил мотивационный спикер из Германии, посол ЮНИСЕФ по инклюзии Янис МакДэвид.

Он отметил, что для него большая честь выступать в украинском парламенте. В своей речи Янис МакДэвид рассказал о восприятии обществом людей с инвалидностью.

По его словам, когда он был ребенком, он не видел существенной разницы между собой и сверстниками. Но когда повзрослел, то столкнулся с неприятием со стороны людей, которые начали из-за своих предубеждений говорить, что он не нормальный и не такой, как все из-за отсутствия конечностей.

— Мой мир был разрушен, когда мне исполнилось восемь лет. Я посмотрел в зеркало и впервые понял, что не такой, как все. Но тот мир, который меня окружал, начал мне говорить: ты не нормальный. Я жил в приемной семье, которая всегда мне говорила, что отсутствие конечностей не может быть причиной того, что ты не можешь что-то делать. Меня наоборот вдохновляли на то, чтобы прожить полноценную жизнь, – отметил он.

Янис МакДэвид рассказал, что его видение инклюзивного общества заключается в том, чтобы у каждого человека были одинаковые возможности, независимо от характеристик, отличающих нас друг от друга.

Он подчеркнул, что нужно и дальше обмениваться мнениями относительно того, каким должно быть инклюзивное общество. Ведь когда мы говорим об инклюзии, мы говорим о равных правах для каждого.