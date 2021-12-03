Почтовый оператор Новая почта увеличивает тарифы на доставку посылок и грузов по Украине. В пресс-службе компании указали, что соответствующие изменения стартуют с 1 января 2022 года.

В частности, за доставку грузов по городу и в пригороде тариф будет зависеть от стоимости посылки: маленькая – до 2 кг, средняя – до 10 кг и большая – до 30 кг.

В то же время стоимость посылок популярных габаритов сделают более доступной: цена за посылку весом до 2 кг снизится с 45 до 40 грн, а весом до 30 кг со 100 до 80 грн. В цену входит комиссия за объявленную стоимость до 1 тыс. грн.

С 1 января 2022 года в компании изменится тарификация за доставку и забор посылок курьером с адреса. Теперь при заказе услуг курьера не нужно привязываться к весу. За любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 грн, а для отправления свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг. Отмечается, что тарификация будет идти как за груз.

Будет тарифицироватся по-новому и доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами. Каждая посылка будет оцениваться по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом – по базовому, остальная – по сниженному.

Какие еще изменения анонсировали в Новой почте с 1 января 2022 года?

фиксированная цена за доставку документов — 40 грн (в стоимость включен картонный конверт, — Ред. );

); снижен тариф за доставку, если покупатель решит вернуть товар из интернет-магазина после его осмотра – за посылку до 30 кг тариф составит 15 грн;

акционный тариф на доставку к почтоматам за 35 грн продлят до конца марта;

с 1 апреля стоимость доставки в почтоматы будет составлять 45 грн по всей территории Украины, независимо от веса отправления.

Кроме того, компания упростит тарифные зоны, чтобы клиентам было легко ориентироваться в стоимости доставки. С 2022 года цена будет рассчитываться по трем тарифным зонам: по городу и его пригородам, между городами Украины, в/из поселка городского типа или село.

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Источник: Новая почта