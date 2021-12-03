В Харьковской области открыли новое Моспановское месторождение газа, где, по предварительным оценкам, ресурсы достигают до 5 млрд куб. м голубого топлива.

Первая поисковая скважина, открывшая новое месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки.

— Открытие Моспановского месторождения – результат сочетания экспертизы наших геологов, применения современных подходов к геологоразведке. На этом участке в 2019 году мы провели 3D-сейсмику, на основе которой построили структурно-тектоническую модель площади. Далее геологи, используя вероятностные методы оценки ресурсной базы и современные методики прогноза ловушки, определили местоположение и глубину поисковой скважины.

Скважина достигает вглубь 4 150 м. Ее исследование продолжается.

Ранее Укргаздобыча определила 10 площадей для добычи украинского газа. Их геологоразведка намечена на ближайшие три года.

Глава правления Нафтогаза Юрий Витренко во время выступления на Киевской конференции Ньюфолк НКЦ Бурение. Интенсификация. Экология и охрана труда заявил, что компания будет увеличивать добычу нефти и газа.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что в течение 2021-2022 годов Украина планирует увеличить добычу газа на 10%. Соответствующая задача стоит перед НАК Нафтогаз.

Источник: Укргаздобыча