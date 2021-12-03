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Факты / Украина / Общество

Большая стройка: на вантовом мосту через Днепр в Запорожье смонтировали все 48 канатов

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Велике будівництво

Строительство вантового моста в Запорожье выходит на финишную прямую. Уже смонтирован последний, 48 вант моста, который соединяет остров Хортица с центром города.

Работы идут согласно графику в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

— Это один из первых проектов такого масштаба и уровня в Украине — и я горжусь тем, с каким вниманием и ответственностью вся наша команда подошла к его реализации, — подчеркнул Кубраков.

Ванты для моста в Запорожье в прошлом году заказали на швейцарском производстве. Общая длина всех канатов составляет 6406,6м.

Министр отметил, что каждый вантовый канат прошел тщательное обследование и испытания. А технадзор за строительством осуществляют: Служба автомобильных дорог, подрядчик, эксперты ГП ГосдорНИИ и австрийской компании iC Consulenten.

Велике будівництво

Открыть движение транспорта от Хортицкого района через остров до Прибрежной магистрали планируют после завершения работ на верховой части вантового моста уже в конце декабря.

— С окончанием строительства Запорожских мостов мы не только завершим эпоху долгостроев в Украине, но и приступим к новой странице украинской инфраструктурной истории — строительству масштабных, технически сложных и ресурсоемких мегапроектов. Это Кременчугский и Ямпольский мосты, Киевская объездная дорога, новые аэропорты на Востоке и на Западе Украины, — отметил министр.

Он добавил, что принятый Госбюджет на 2022 год имеет самый большой объем финансирования инфраструктурных объектов за всю историю Независимости.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году в рамках инициированной им программы Большая стройка планируют построить и обновить 245 мостов.

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