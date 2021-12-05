В Украине прогнозируется резкое ухудшение погодных условий – ГСЧС

В понедельник, 6 декабря, в ряде областей Украины прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в мессенджере Telegram.
В частности, в западных и северных областях, а также в Киевской области и столице ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.
При этом в южных и центральных областях прогнозируется сильный туман – видимость на дорогах составит от 200 до 500 метров.
В связи с этим по всей Украине объявлен желтый уровень метеорологической опасности.
Сотрудники ГСЧС попросили водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий в связи с ухудшением погоды.
Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предупредила, что в декабре по всей территории страны будут наблюдаться так называемые температурные качели.
В начале первого месяца зимы температура воздуха будет держаться в пределах +5 градусов, а к концу – снизится до -10 по Цельсию.
При этом на Новый год 2022, тоже ожидается морозная погода, местами возможно выпадение снега, однако он быстро растает.