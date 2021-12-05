В Украине прогнозируется резкое ухудшение погодных условий – ГСЧС

В понедельник, 6 декабря, в ряде областей Украины прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в мессенджере Telegram.

В частности, в западных и северных областях, а также в Киевской области и столице ожидается налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

При этом в южных и центральных областях прогнозируется сильный туман – видимость на дорогах составит от 200 до 500 метров.

В связи с этим по всей Украине объявлен желтый уровень метеорологической опасности.

Сотрудники ГСЧС попросили водителей соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварий в связи с ухудшением погоды.

Читайте Непогода в Украине оставила без света 130 населенных пунктов

Напомним, ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова предупредила, что в декабре по всей территории страны будут наблюдаться так называемые температурные качели.

В начале первого месяца зимы температура воздуха будет держаться в пределах +5 градусов, а к концу – снизится до -10 по Цельсию.

При этом на Новый год 2022, тоже ожидается морозная погода, местами возможно выпадение снега, однако он быстро растает.