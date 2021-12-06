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Факты / Украина / Общество

15-градусный мороз и метели: прогноз погоды на Рождество 2022

Валентина Летяк редактор ленты
зима, сніг

Похолодание с метелями и морозом до -15 в Украину придет на Рождество, 7 января 2022 года.

Такой прогноз озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее словам, именно в этот период начнется настоящая зима с соответствующими атрибутами.

Морозы и снегопады продлятся примерно до 19 января, то есть до Крещения Господня, прогнозирует климатолог.

– Похолодание ожидается в пределах недели точно. Ночные температуры могут опускаться не только до -15 градусов, но и ниже. И дневные – будут отрицательные, – уточнила Мартазинова.

Она также предупредила работников сельского хозяйства о проблемах с посевами озимых. Поскольку до Рождеством не ожидается сильных морозов и обильных снегопадов, резкие морозы могут повредить посевы, потому что не будет стойкого снежного покрова.

Относительно снега на Новый год 2022, ранее Вазира Мартазинова говорила, что это маловероятно.

По ее словам, образованию снежного покрова будет мешать относительно высокая температура воздуха, поэтому в декабре из осадков может быть разве что дождь или мокрый снег.

Источник: Телеграф

Фото: Pexels

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