Ваша храбрость стала примером для всех: посольство США поздравило с Днем ВСУ

На странице посольства США в Украине в Facebook появилось видеопоздравление с праздником Вооруженных сил Украины.

С обращением выступила старший представитель Министерства обороны США, атташе по вопросам обороны полковник Бриттани Стюарт. Она поздравила украинских военнослужащих с праздником и поблагодарила их за самопожертвование и храбрость.

— От имени посольства США и тысяч американских военных, которые проходили и проходят обучение вместе с украинскими солдатами и офицерами, поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины. Мы благодарны всем, кто служил и служит для защиты Украины. Ваши самопожертвование и храбрость стали примером для всех, – заявила полковник Бриттани Стюарт.

Она отметила, что российская агрессия против Украины продолжается и подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

— Сегодня мы чтим тех, кто погиб или получил ранения, и мы приветствуем тех, кто продолжает защищать Украину. У Украины нет лучшего партнера, чем США. Слава Украине! – отметила Стюарт.

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