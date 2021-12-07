Хочешь ехать – плати. В этом месяце в правилах дорожного движения появился новый знак – платная дорога. А раз есть знак, должна появиться и дорога. И это не ноу-хау. Платные дороги очень популярны в ЕС.

Чем же они отличаются от обычных европейских дорог? И возможно ли такое в Украине?

Если сравнить с дорогами Польши, то здесь можно свободно ехать 130 км/ч, и не беспокоиться, что кто-то выбежит на дорогу, потому что она обходит населенные пункты, отгорожена от леса специальным забором, а для животных созданы специальные мосты для перехода с одной стороны трассы на другую. Также здесь нет ни одного пешеходного перехода, светофора или разворота. А на самой дороге есть аварийные карманы с пунктами вызова помощи.

Дороги в Польше оборудованы большими парковками для комфортной остановки. Здесь есть все удобства, о которых в Украине можно только мечтать.

60 км платной дороги можно проехать за 30 мин. Рассчитываться на таких дорогах возможно не только наличными, но и электронной системой оплаты – через мобильное приложение. И тогда не придется стоять в очереди.

Дорога от Кракова до Катовице — 60 км — обойдется в 150 грн (24 злотых). От Варшавы до Гданьска 150 км – за 200 грн. Самая дорогая здесь дорога на Берлин – за 200 км надо отдать более 600 грн. Но ничего не поделаешь, потому что строительство дорог и развязок – дело недешевое. И именно это главный вопрос при строительстве платных дорог в Украине – окупятся ли они для инвесторов?

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, который был одним из инициаторов платных дорог в Украине, уверен, что дорога из Киева в Одессу водителям обошлась бы по меньшей мере в 1 тыс. грн.

Впрочем, чтобы такие дороги были рентабельными, они должны быть транзитными и удобными для ежедневного трафика в десятки тысяч автомобилей. И такой привлекательный вариант для инвесторов в Мининфраструктуры уже нашли.

Броды — Ровно это 260 км совершенно новой автомобильной трассы. Сейчас это главная из автодорог в Европу. Но пока она узкая и загружена фурами. Так что ее хотят разгрузить, построив параллельную новую, но платную.

Однако украинцы, как в свое время и поляки, не в восторге от таких инициатив. Впрочем, пока это только планы. И вопрос здесь не только в платежеспособности украинских водителей, но и других рисках для инвесторов.

И тем не менее, строительство первой платной дороги в Украине может начаться уже в следующем году. И именно от того, станет ли этот дорога выгодной для инвесторов и комфортной для водителей, возможно, и будет зависеть, приживутся ли платные дороги в целом в нашей стране.