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Факты / Украина / Общество

Когда для киевских школьников начнутся зимние каникулы: в КГГА назвали дату

Юлия Соколова редактор ленты
школа

В этом году зимние каникулы для школьников в Киеве начнутся 25 декабря. Причин для их переноса нет.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, зимние каникулы будут продолжаться с 25 декабря по 9 января 2022 года включительно.

– Причин для переноса начала каникул нет. Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости Covid-19 и выйти из красной зоны эпидемиологической опасности, — подчеркнул заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

На сегодняшний день 425 школ Киева работают в обычном режиме. В то же время проводится постоянный мониторинг этих учебных заведений и отслеживание динамики заболевания Covid-19.

По данным КГГА, в столице уже вакцинированы от коронавируса около 97% работников сферы образования.

Стоит отметить, что с 22 ноября в учебных заведениях, художественных школах, заведениях физической культуры и спорта Киева возобновили очное обучение.

А с 7 декабря Киев перешел из красной в желтую зону карантина. Как теперь в столице будут работать транспорт и ТРЦ – читайте в материале.

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Когда каникулы в Украине 2021-2022

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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