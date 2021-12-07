8 декабря в северных, Винницкой, Черкасской областях прогнозируется гололедица, местами налипание мокрого снега. Температура будет колебаться от -4°C на Западе до +12°C на Юге страны.

Подробный прогноз погоды в Украине на среду, 8 декабря, смотрите в материале.

Погода в Украине 8 декабря

В южных регионах 8 декабря ночью и днем ​​будет дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, скоростью до 12 м/с. Температура воздуха будет колебаться от +7°C до +11°C, теплее всего будет в Крыму — до +12°C.

В восточных областях ночью и днем ​​осадки не прогнозируются. В Донецкой и Луганской области температура воздуха составит +7-9°C. Днем дождь и до +8°C.

На Севере Украины в течение суток прогнозируется мокрый снег, температура будет колебаться от -3°C в Житомирской области до +4°C в Сумской.

В западных регионах завтра будет самое холодное — до -4°C и будет снижаться. 8 декабря в связи со снегопадами и вьюгами в высокогорье Ивано-Франковской области прогнозируется снеголавинная опасность третьего уровня.

В Центре Украины ночью и днем ​​будет идти мокрый снег с дождем, температура воздуха в дневные часы суток температура будет от -1°C до +5°C, в Кировоградской области до +7°C, а в Днепропетровской до +9°C.

В Киеве 8 декабря днем прогнозируется мокрый снег с дождем, температура будет колебаться от 0 до -2°C.