В 2022 году в Украине будет трижды меняться прожиточный минимум. Это предусмотрено государственным бюджетом на следующий год.

Соответственно, в 2022 году изменится размер ряда социальных выплат, привязанных к прожиточному минимуму. Прежде всего это касается помощи на детей.

Как изменится размер соцвыплат в 2022 году, минимальная зарплата, пенсии – читайте в материале.

Соцвыплаты на детей

Прожиточный минимум на детей в 2022 году

Согласно бюджету на следующий год, прожиточный минимум будет составлять для:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 2 100 грн, с 1 июля – 2 201 грн, с 1 декабря – 2 272 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2 618 грн, с 1 июля – 2 744 грн, с 1 декабря – 2 833 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, назначается на год. Она выплачивается ежемесячно до момента достижения ребенком 18-летнего возраста.

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, предоставляется в размере, который составляет 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для детей с инвалидностью она составляет 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Соответственно для детей до 6 лет размер пособия будет составлять с 1 января 5 250 грн, с 1 июля – 5 502 грн и с 1 декабря – 5 680 грн.

Поскольку размер прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет выше, то для них помощь с 1 января составит 6 545 грн, с 1 июля – 6 860 грн и с 1 декабря – 7 082 грн.

Выплаты на детей-сирот

Согласно законодательству, размер выплат на детей-сирот составляет 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, для детей с инвалидностью – 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста.

Поэтому сумма социальной помощи в 2022 году будет такой же, как и размер пособия на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

Выплаты матерям-одиночкам

Помощь матерям-одиночкам с июля 2020 года рассчитывается по новым правилам, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

Размер выплат равен разнице между 100% прожиточного минимума и среднемесячным совокупным доходом семьи для каждого ее члена.

Алименты 2022: как изменится размер выплат

В Украине есть несколько размеров алиментов. Их назначают в зависимости от доходов родителей и прожиточного минимума.

Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, который платит отец или мать в случае, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Для детей до 6 лет с 1 января он будет составлять 1 050 грн, с 1 июля — 1 100 грн, с 1 декабря — 1 136 грн. Для детей от 6 до 18 лет размер будет выше. С 1 января – 1 309 грн, с 1 июля – 1 372 грн, с 1 декабря – 1 416 грн.

Рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка равен прожиточному минимуму для ребенка соответствующего возраста, который устанавливает суд в случае достаточности дохода плательщика алиментов.

Максимальный размер алиментов – это 10 прожиточных минимумов. Поэтому на ребенка до 6 лет 1 января это будет 21 тыс. грн, с 1 июля — 22 010 грн, с 1 декабря — 22 720 грн.

Для детей от 6 до 18 лет максимальный размер алиментов с 1 января будет на уровне 26 180 грн, с 1 июля – 27 440 грн, с 1 декабря – 28 330 грн.

Выплаты беременным женщинам и размер декретных выплат

Декретные выплаты предусмотрены каждой беременной женщине в Украине. Их срок зависит от количества детей, которые вынашивает женщина:

126 дней (70 дней до и 56 дней после родов) — если женщина вынашивает одного ребенка;

140 дней (по 70 дней до и после родов) – если женщина вынашивает двоих детей.

Размер декретных выплат составляет 100% от средней заработной платы по месту работы. Рассчитывают, сколько женщина заработала за последние 12 месяцев, и делят на количество отработанных дней. Именно это и будет являться платой за один день декретного отпуска.

Неработающие женщины также могут обращаться за декретными выплатами. В этом случае они могут получить минимум 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. С 1 января такие выплаты составят 620 грн, с 1 июля – 650 грн, с 1 декабря – 671 грн.

Выплаты при рождении ребенка

Размер выплат при рождении ребенка составляет 41 280 грн. Первая часть пособия выплачивается сразу, она составляет 10 320 грн. Оставшуюся сумму родители получают в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 грн в месяц).

Помощь при рождении ребенка в 2022 году может увеличиться до 50 тыс. грн, если Верховная Рада примет соответствующий закон.

Пакет малыша

Пакет малыша родители могут получить деньгами или в натуральной форме. В денежной форме он составляет не менее 3 прожиточных минимумов для ребенка до 6 лет. Поэтому родители смогут получить:

с 1 января — 6 300 грн;

с 1 июля — 6 603 грн;

с 1 декабря — 6 816 грн.

Но эти деньги нужно потратить в течение года на определенные группы детских товаров в магазинах, которые участвуют в проекте Монетизация одноразовой натуральной помощи.

Соцвыплаты на взрослых

Прожиточный минимум на 2022 год

Прожиточный минимум-2022 на одного человека в расчете на месяц с 1 января составит 2 393 грн, с 1 июля – 2 508 грн, с 1 декабря – 2 589 грн.

Для трудоспособных лиц он будет немного другим: с 1 января – 2 481 грн, с 1 июля – 2 600 грн, с 1 декабря – 2 684 грн.

Минимальная зарплата

Заработная плата в Украине с 1 января составит 6 500 грн. В то же время уже осенью 2022 года ожидается ее повышение на 200 грн.

Поэтому с 1 октября размер минимальной заработной платы-2022 в Украине составит 6 700 грн.

Минимальная пенсия

С 1 января 2022 году состоится первое повышение минимальной пенсии-2022 в Украине. Ее размер вырастет до 1 934 грн.

В следующий раз минимальная пенсия-2022 в Украине вырастет с 1 июля. Тогда ее повысят до 2 027 грн, а с 1 декабря – до 2 093 грн.