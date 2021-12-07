В Киеве 8-9 декабря могут временно ограничить дорожное движение в центральной части города и на некоторых улицах Дарницкого района. Причина – официальный визит в Украину премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Об этом сообщило на странице Facebook Управление государственной охраны Украины.

— Информируем, что в соответствии с законом Украины О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц, государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций, прибывающие в Украину или находящиеся на ее территории в составе официальных делегаций или посещающие Украину по приглашению органов государственной власти, – говорится в сообщении.

Андрей Пленкович посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

Глава государства пригласил Пленковича в телефонном разговоре в июле 2020 года. Со своей стороны Пленкович пригласил Зеленского посетить Хорватию.

Источник: Управление государственной охраны Украины